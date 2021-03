Boonen gaat ondanks bewondering nog niet uit van 'de lente van Van der Poel' en ziet ander plan bij Van Aert

Wat een voormalig kampioen als Tom Boonen denkt als hij op tv Van der Poel naar winst ziet knallen in de Strade Bianche? Dat het onvoorstelbaar straf is. Zoals de hele wielerwereld is Boonen zwaar onder de indruk. Al wil dat nog niet zeggen dat Van der Poel op weg naar winst is in alle klassiekers.

"Met open mond heb ik zaterdag naar Mathieu van der Poel zitten staren", geeft Tom Boonen toe in HLN. "Zijn dominantie in de finale van de Strade Bianche overtrof alles. Op de slotklim naar de Piazza del Campo knalde hij Alaphilippe gewoon los uit het wiel. Nota bene de meest explosieve renner ter wereld!" "Of Mathieu nu bij uitbreiding zijn stempel zal drukken op de volledige kllassieke lente? Daar ga ik niet zomaar vanuit", waarschuwt Boonen. "Dat hij veel zal winnen, staat vast. Maar ook niet alles. Op een bepaald moment zal hij wel eens met een koerssituatie worden geconfronteerd waarin hij niet zijn ding kan doen. En vooral: met dezelfde renners in een betere conditie." © photonews Boonen haalt een aantal voorbeelden aan. "Alaphilippe is op dit moment al heel goed. Maar zeker nog niet de allerbeste Alaphilippe die ik ooit heb gezien. Die marge bespeur ik ook bij Wout van Aert. Het effect van zijn hoogtestage en de extra competitie in Tirreno-Adriatico zullen hem sterker maken en meer vertrouwen schenken." Wat vindt Boonen van het feit dat Van Aert op hoogtestage ging in plaats van voorbereidingskoersen te rijden? "In zijn plaats had ik gekoerst. Het doet me vermoeden dat Wout met een ander plan in zijn hoofd zit. Dat hij iets later wil pieken en op zijn best wil zijn in de periode van de Vlaamse klassiekers. En dan is het maar de vraag of Mathieu dit vormpeil nog tot en met Parijs-Roubaix zal kunnen aanhouden." © photonews Zou dat dan niet kunnen? "Vier weken lang, dat is realistisch, menselijk. Maar vijf? Niet simpel. Zelfs niet voor een klasbak als Van der Poel."