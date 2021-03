Eerste grote afspraak met zowel Van Aert als Van der Poel op kruissnelheid in Milaan-Sanremo

Vorig jaar won Wout van Aert Milaan-Sanremo. Om dat kunststukje dit jaar te kunnen herhalen, ligt er nog wat werk op de plank. Maar opgepast, het kan snel gaan. Milaan-Sanremo is in principe de eerste klassieker in 2021 waar zowel Van Aert als Van der Poel top zullen zijn.

Voor een goed begrip: Milaan-Sanremo staat op 20 maart op de kalender. Nog twaalf dagen de tijd dus om aan de vorm te sleutelen. Dat dient dan door Wout van Aert te gebeuren. Vergis u niet: Van Aert is goed. Hij presteerde in de Strade Bianche precies zoals zijn trainer Marc Lamberts verwacht had. Alles op schema dus.

Het was voor Van Aert de eerste wegkoers van het jaar. Een wedstrijd simuleren op training kan, maar tijdens een koers moet je vaak nog een keer je grens verleggen, nog een keertje extra diep gaan. Omdat de koerssituatie dat vraagt. Zeker Van Aert en Van der Poel zijn daar allebei een kei in. Dat had Van Aert nog niet kunnen ervaren in 2021. Logisch dus dat Van Aert zaterdag goed was, maar nog niet top.

TIRRENO VOLDOENDE ALS VOORBEREIDING

Van Aert wil over die absolute topvorm beschikken in de week van Vlaanderen-Roubaix. Kan hij dan voor Sanremo al helemaal op toerental geraken? Het antwoord is: ja. Ook al heeft hij enkel deelname aan de Tirreno-Adriatico om bij te fietsen ten opzichte van de concurrenten. Niet vergeten dat Mathieu van der Poel ook nog altijd maar vier koersdagen in de benen heeft.

© photonews

Bij toppers als Wout en Mathieu kan die progressie in de vorm ineens zeer snel gaan, als de basis goed genoeg is, wat bij Wout ook duidelijk het geval is. Mathieu van der Poel had met een beetje geluk ook Kuurne-Brussel-Kuurne en Le Samyn kunnen winnen. Dan had hij zijn eerste vier koersen van het jaar winnend afgesloten. Zijn topvorm houdt hij nog wel verschillende weken aan. Op 20/03 zal die er zeker nog zijn.

ZUINIG KOERSEN NIET ALTIJD HET BESTE OP LANGE TERMIJN

De winst in Kuurne had er mogelijk ook gekomen als Van der Poel daarr iets slimmer (lees: zuiniger) gekoerst had met het oog op dat resultaat. Maar wellicht is deze manier van koersen juist wat hij nodig heeft om zichzelf nog beter te maken.

© photonews

Van Aert kan die aanpak evenzeer hanteren in de Tirreno-Adriatico: op zijn eigen wijze de inspanningen leveren die nodig zijn. En laat dan de strijd tussen die twee heren, en nog enkele anderen, maar losbarsten op de Poggio en aan de Via Roma.