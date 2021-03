Eerste podium voor Mark Cavendish in bijna twee jaar: "Eerlijk gezegd was ik vergeten hoe het was om te sprinten"

Mark Cavendish kan alleszins al een toost uitbrengen op zijn eerste podiumplaats sinds zijn terugkeer naar Quick.Step. De Brit spurtte in de GP Monseré nog eens volop mee voor de overwinning. Dat is al een succes op zich. Het werd de tweede plek voor hem, achter Tim Merlier.

De vorige podiumplaats van Cav dateert van 18 april 2019. Toen werd hij derde in een rit in de Ronde van Turkije. "Eerlijk gezegd was ik vergeten hoe het was om mee te sprinten. Ik ben een beetje ontgoocheld, omdat de ploeg de koers controleerde en ik me goed voelde. Merlier was slim bij het inzetten van zijn sprint. Bert Van Lerberghe zat in de sandwich, wat gebeurt als een hele hoop renners gaan voor datzelfde stukje op de weg."

Merlier zette met zoveel fors aan dat de overwinning dan al weg was. "Ik reageerde toen Tim aanging op de rechterkant, maar de kloof was er al en dat was het dan. Ik ben blij om op het podium te staan, maar ben tegelijkertijd een beetje ontgoocheld."

NOKERE KOERSE

Op naar het volgende doel dan maar. "Nu ga ik Nokere Koersen rijden, een koers waar ik nog nooit aan deelnam. Ik hou van het koersen in Vlaanderen en ik wil van elk moment genieten. We gaan blijven proberen in de volgende koersen. We zullen fun blijven hebben en zien wat dat oplevert."