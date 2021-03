Kan Van der Poel de 5 Monumenten winnen? "Als Mathieu daar specifieker voor traint" en "Dan moet het meezitten"

Waar anderen al kapot zitten, kan Mathieu van der Poel nog dat beetje meer geven. Op verschillende terreinen is hij daartoe in staat. Ligt het dan ook binnen zijn mogelijkheden om de vijf Monumenten te winnen? Christoph Roodhooft en Adrie van der Poel buigen zich over die vraag.

"Ik denk niet dat de capaciteiten van Mathieu nog verder reiken dan wij voor mogelijk houden, maar we weten dan ook goed wat hij kan", zegt Christoph Roodhooft in HLN. "De Strade Bianche lag zeker in zijn mogelijkheden, maar je moet het nog afmaken tegen Alaphilippe en Bernal en met een deelnemersveld dat je misschien zelfs op een WK niet bij mekaar krijgt."

NIET ALTIJD DOMINANT

"Lombardije is misschien iets langer, maar daar werd hij ook tiende vorig jaar", vervolgt Roodhooft. "Hij is in staat om de Monumenten allemaal te winnen, maar dan moet hij echt goed zijn en moet het allemaal wat meezitten. Hij kan het niet in al die wedstrijden op een dominante manier doen. Soms zal hij gewoon moeten meegaan, maar een goede Mathieu kan in mijn ogen elke eendagswedstrijd aan."

Vader Adrie van der Poel maakt de rekening. "Vlaanderen heeft hij al. Dan moeten Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije nog volgen. Zeker voor die laatste twee moet je heel goed kunnen klimmen. Ik geloof wel dat het kan als Mathieu daar specifieker voor traint. Maar pas op, dat wordt super, super, supermoeilijk. Philippe Gilbert probeert het ook al jaren."