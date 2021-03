Ook in de Tirreno-Adriatico krijgen we duel tussen van der Poel en Alaphilippe: Deceuninck-Quick-Step selecteert wereldkampioen voor Italiaanse rittenkoers

Deceuninck-Quick-Step heeft haar selectie bekendgemaakt voor de Tirreno-Adriatico. Julian Alaphilippe, de Franse wereldkampioen, is de kopman in de Italiaanse rittenwedstrijd. Er is ook één landgenoot van de partij.

Deceuninck–Quick-Step start met ambitie in de Tirreno-Adriatico. Met Julian Alaphilippe rekent de Belgische wielerformatie namelijk op de wereldkampioen. Daarnaast nemen ze ook de jonge Portugees João Almeida mee. Alaphilippe en Almeida kunnen op enkele sterke ploegmaats rekenen, want ook Asgreen, Ballerini, Hodeg, Stybar en onze landgenoot Bert Van Lerberghe zijn geselecteerd door Deceuninck–Quick-Step. World Champion @alafpolak1 returns to the start of @TirrenAdriatico this week together with a very strong Deceuninck - Quick-Step team: https://t.co/IXLLVMjKJp pic.twitter.com/P7zN0bmtLS — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) March 8, 2021