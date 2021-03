Team DSM pakt via Cees Bol eerste seizoenszege: "Doet deugd na slechte start"

Zondag draaide het nog helemaal niet voor Cees Bol. Hij werd pas 40ste, maar vandaag pakte hij de bloemen.

Bol werd ideaal gelanceerd door zijn ploegmaten. "We gingen goed door de laatste bocht", verklaarde hij net na zijn zege. "Bijna raakte ik ingesloten, maar Nils Eekhoff zag het goede moment en hield de deur voor me open. Vervolgens kon ik mijn sprint op het juiste moment starten. Ik zat ideaal geplaatst. Trek-Segafredo deed een goede lead-out, waarna ik mijn sprint op het juiste moment begon en ik nog genoeg kracht in de benen had om het vol te houden tot het eind en de zege te pakken."

Na een moeilijke start doet dit ongelofelijk veel deugd. "Dit is een geweldig gevoel. We hadden het heel moeilijk aan het begin van dit seizoen en het was gewoon niet goed, maar we bleven erin geloven en dankzij de ploeg is het vandaag gelukt. Dat geeft vertrouwen voor de sprintetappes die nog komen, maar ook voor de ritten waarin we de kaart van de andere renners trekken."