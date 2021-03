Adrie van der Poel waarschuwt voor eigenheid van de koers: "Ronde van Vlaanderen wordt te veel gekopieerd"

Adrie van der Poel heeft als vader van winnaar Matheiu ook gemerkt hoezeer de Strade Bianche leeft in het wielrennen. Qua populariteit moet die koers nog amper onderdoen voor de Monumenten, zelfs voor een Ronde van Vlaanderen bijvoorbeeld. Daar heeft Van der Poel een uitgesproken mening over.

"De Ronde van Vlaanderen wordt te veel gekopieerd door andere Belgische koersen", stelt Adrie van der Poel in de HLN Sportcast. "Dat haalt een beetje de charme weg van de Ronde van Vlaanderen, vind ik. Van de Strade Bianche moeten er ook geen tien van zijn, want dan gaat die charme ook weg. Parijs-Roubaix idem dito. Ik denk dat je gewoon je eigen identiteit moet houden als koers."

ZWARE WEDSTRIJDEN IN SEIZOENSBEGIN

Van der Poel neemt de opener van het Vlaamse wielerseizoen als voorbeeld. "Vroeger had je in de Omloop drie klimmetjes. Dan hadden we ook een winnaar op het einde van de race. Dit jaar waren er twaalf klimmetjes en ook kasseistroken. Ik zet daar vraagtekens bij. De winnaar zal waarschijnlijk iets anders zijn, maar je zit in februari, je bent volop aan het opbouwen naar die belangrijke maand toe. Dan zo'n zware wedstrijden..."

Elke koersorganisator wilt uiteraard zijn wedstrijd in de verf zetten. "Iedereen doet wat ie wilt en wil voor zichzelf de beste en de mooiste wedstrijd wedstrijd hebben. Met minder kun je ook meer halen. Vlaanderen blijft altijd fantastisch, natuurlijk. Het Belgische wielerpubliek kijkt er echt wel naar uit. De spanning wordt ook in de weken voordien helemaal opgebouwd."

ROUBAIX EN STRADE IETS SUPERSPECIAAL

Ook de Ronde van Vlaanderen blijft dus toch iets apart, ook al komen er hellingen aan bod die ook in andere koersen de revue passeren. "Helemaal weggaan gaat die charme nooit, maar ik zeg altijd dat er twee koersen zijn die echt iets superspeciaals hebben: Strade Bianche en Parijs-Roubaix."