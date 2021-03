Boonen vergelijkt zichzelf met de wielrenner Van der Poel: "Mathieu in algemeen betere renner dan ik ben geweest"

Tom Boonen was al erg lovend over de versnelling die Mathieu van der Poel plaatste in de straten van Siena om zo de Strade Bianche te winnen. In de 'HLN Sportcast' gaat Boonen nog verder over Van der Poel en maakt hij ook de vergelijking met zijn eigen periode als profrenner.

"Eigenlijk zijn er veel gelijkenissen tussen ons, maar hij is nog een pak lichter", ziet Boonen een verschil in lichaamsbouw. Zou hij ook op zo'n klim kunnen versnellen zoals Van der Poel deed? "Ja, maar niet een kilometer lang. Op van die steile dingen kun je niet op tegen die lichtgewichten. Ik denk dat Mathieu in het algemeen gewoon een betere renner is dan ik ben geweest."

MATHIEU ACTIEF OP MEER TERREINEN

Boonen gaat dan in op de specifieke kwaliteiten van hun beiden. "Ik was iets meer sprinter dan Mathieu, maar hij is superallround. Ik denk dat hij ook Luik-Bastenaken-Luik kan winnen. Dat zou ik nooit gekund hebben. Ik denk dat ik in mijn hoogdagen iedereen kon kloppen in een massasprint. Dat kan hij misschien net niet, maar hij kan veel meer op andere terreinen."

Zijn polyvalentie is inderdaad de grote troef van Van der Poel. "Hij doet vanalles: hij doet mountainbike, cyclocross. Ik ben daar niet in op gegroeid. Ik ben gewoon op de weg beginnen te rijden en dat was het bij mij. Ik was een redelijk simpele coureur op dat gebied."

ALLEEN MAAR BEWONDERING

Van der Poel laat zich ook niet gek maken als er één of andere grote overwinning op het spel staat. "Je kunt er alleen maar bewondering voor hebben. Hij blijft ook altijd koel in die omstandigheden. Hij maakt weinig of geen fouten", vindt Boonen.