Covidex-studie na verontrustende cijfers op zoek naar intensieve sporters die corona hebben of hadden

Onder de Belgische profrenners zijn het Tim Merlier en Jens Keukeleire die al eens het coronavirus hebben opgelopen. Gelukkig gaat het nu weer beter met hen. Een aanzienlijke groep sporters die ooit Covid-symptomen hadden, blijft na een acute infectie klachten vertonen.

Dat is de conclusie van het Forum Sportcardialogie. In een studiegroep met Vlaamse sporters ging het in een derde van die aanslepende gevallen om symptomen van hart- en vaatziekten. Mensen die positief hebben getest en normaal veel sporten, kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de COVIDEX-studie, over COVID-19 en sport.

RISICO OP HARTRITMESTOORNISSEN

De data die al beschikbaar zijn, vloeien voort uit de coronavragen die 4.017 sporters hebben beantwoord op de website sportkeuring.be. De voorlopige cijfers zijn verontrustend, onder meer vanwege het risico op hartritmestoornissen, die soms ernstige gevolgen kunnen hebben. Om dit verder te onderzoeken wordt dus de COVIDEX-studie tot leven geroepen.

Mensen die al minstens vijf jaar wekelijks vier uur of méér sporten in het kader van een competitie en die in de loop van de afgelopen 12 maanden positief hebben getest op het Sars-CoV-2-virus kunnen zichzelf, de sport en de wetenschap een grote dienst bewijzen door zich op te geven voor de studie. Dat kunnen, maar hoeven dus geen beroepssporters te zijn. Alle info hierover op covidex.be.