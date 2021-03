Ex-wereldkampioen tijdrijden topfavoriet voor de zege vandaag in Parijs-Nice? "Als je denkt dat je gaat winnen, zal iemand jou verrassen"

Vandaag staat er in Parijs-Nice een tijdrit op het programma. Het is uitkijken naar renners als Roglic en Campenaerts, maar de grote topfavoriet is misschien wel Rohan Dennis. De Australiër van Team INEOS Grenadiers werd in 2018 en 2019 nog wereldkampioen tijdrijden.

Heel wat kanshebbers voor de overwinning vandaag in Parijs-Nice. Er staat namelijk een tijdrit van 14,4 kilometer op het programma. Met Campenaeets behoort een landgenoot tot de favorieten, maar dan zal hij wel sneller moeten zijn dan ex-wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis. Toch wil Dennis zichzelf niet de absolute topfavoriet noemen. Zijn uitleg staat te lezen bij Sporza. "Ik zeg nooit voor een rit dat ik de topfavoriet ben. Als je denkt dat je gaat winnen, zal iemand jou verrassen", legde de Australiër uit.