Jumbo-Visma wil een goede zaak doen in de tijdrit van vandaag, maar: "Roglic is niet de topfavoriet voor de ritzege"

Zet Primoz Roglic vandaag Parijs-Nice meteen naar zijn hand? Met een tijdrit op het programma zal de Sloveen zich kunnen uitleven, maar bij Jumbo-Visma zien ze Roglic niet als topfavoriet voor de rit van vandaag.

Grischa Niermann, ploegleider bij de Nederlandse wielerformatie, gaf meer uitleg op de officiële website van Jumbo-Visma. "We weten dat Primoz een goede tijdrit in de benen heeft, maar hij is zeker niet de topfavoriet voor de ritzege vandaag", legde Niermann uit.

💬 "We know that Primoz can do a good time trial, but he is certainly not the top favourite for the stage victory." - @grischaniermann