Lampaert vindt vooruitzicht van 'slapeloze nachten' voor Campenaerts amusant, die valt dan weer op door zijn schoenen

Na de tijdrit in Parijs-Nice ging 'Sporza' voor een reactie langs bij Yves Lampaert en Victor Campenaerts. Lampaert leverde een fraaie prestatie en legde beslag op de negende plaats. Zo deed hij beter dan Campenaerts die opviel door zijn schoeisel.

De Gendt en Teuns waren allebei goed vertrokken en dan had Lampaert nog de concurrentie van zijn maatje Victor Campanerts. Toch was het Lampaert die de beste Belg was en dus wat mag stoefen. "Nee, ik was uiteraard niet met Victor bezig, maar hij zal hier wel een paar slapeloze nachten over hebben en dat is tof", lacht Lampaert.

GOEDE TEST VOOR LAMPAERT

"Voor mijzelf was dit een goeie test. Top 10 in dit deelnemersveld is mooi. Ik ben tevreden met mijn conditie", reageert de nummer 9 uit de daguitslag. Campenaert finishte nog net in de top dertig, maar had al aangegeven er weinig van te verwachten omdat hij nog niet veel op de tijdritfiets getraind heeft dit jaar.

Zijn schoenen daar trok hij wel de aandacht mee naar zich toe. Campenaerts droeg geen overschoentjes en ook geen sokken. "Ik heb mijn schoenen van het werelduurrecord gedragen. Ik heb nog geen tijd gehad om de sokken van het team te testen, dus heb ik het maar zo gedaan. En een beetje controverse, dat is altijd leuk."