Lotto Soudal rekent in de Tirreno-Adriatico op vijf Belgen: ook topsprinter geselecteerd

Voor Tim Wellens is het voorlopig een wisselvallige seizoensstart. Hij begon goed met de eindzege in de Ster van Bessèges, maar in het Vlaamse openingsweekend stelde hij teleur. In de Strade Bianche zaterdag deed Wellens het dan weer wel goed met de 13de plaats.

In de Tirreno-Adriatico lijkt Wellens dan ook als één van de kopmannen te starten. Voor overwinningen rekenen ze bij de Belgische wielerformatie ook op Caleb Ewan. Daarnaast zijn ook Jasper De Buyst, Frederik Frison, Roger Kluge, Tosh Van der Sande en Brent Van Moer geselecteerd.

From the Tyrrhenian to the Adriatic coast, we're ready to take on the 56th edition of #TirrenoAdriatico with these seven riders 👇



🇧🇪 @JasperDeBuyst

🇦🇺 @CalebEwan

🇧🇪 @FrisonFrederik

🇩🇪 @kluge_roger

🇧🇪 @Toshvds

🇧🇪 @Brentvanmoer

🇧🇪 @Tim_Wellens pic.twitter.com/DdqdGNagML