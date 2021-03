Michael Matthews is de nieuwe leider in Parijs-Nice: "Hopelijk kunnen we er nog een ritzege aan toevoegen"

Bij Team BikeExchange kunnen ze voorlopig al tevreden zijn over hun Parijs-Nice, want met Michael Matthews beschikken ze voorlopig over de huidige leider in het klassement. Matthews zelf wil er maar al te graag nog een ritzege aan toevoegen.

Goede start van Michael Matthews in Parijs-Nice. In de eerste rit eindigde hij nog op de zeventiende plaats, maar gisteren deed hij beter met een derde plaats. De 30-jarige Australiër is daardoor ook de nieuwe leider in het klassement. Maar Matthews wil niet dat het hierbij stopt. "Ik denk dat we de laatste twee dagen heel goed gewerkt hebben, wat zich uitbetaald heeft met de gele trui. Hopelijk kunnen we dat aanvullen met een ritzege, wat het hoofddoel was voor Parijs-Nice. Hopelijk volgt er nog een kans," legde Matthews uit.