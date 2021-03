Pogačar over Strade en toekomst: "Indrukwekkend om te zien dat Mathieu er voor ging toen wij bijna kapot zaten"

Tadej Pogačar heeft weer maar eens vele wielerharten veroverd. Deze keer door een sterke Strade Bianche te rijden in plaats van te stunten in de beslissende Tour-tijdrit. Van der Poel heeft op hem een blijvende indruk nagelaten. Intussen denkt Pogačar zelf na over de toekomst.

Tijdens zijn persconferentie in aanloop naar Tirreno-Adritatico kwam Pogačar nog even terug op zijn zevende plaats in de Strade. "Ik was vrij tevreden over de Strade. Het was een hele dag voluit gaan. Het was indrukwekkend om te zien dat Mathieu er voor ging toen wij bijna allemaal kapot zaten."

Misschien rijd ik volgend jaar de Giro

Pogačar richt de blik nu weer vooruit. Met reeds een Tourzege op zak maakt hij mogelijk volgend jaar zijn debuut in een andere grote ronde. "Dit jaar doe ik de Tour, de Olympische Spelen en waarschijnlijk de Vuelta, dus misschien rijd ik volgend jaar eindelijk de Giro."

In de Tirreno is het nog maar zijn eerste deelname. "Ik heb hier enkel bij de U23 en de junioren gereden. Ik hou er wel van om hier te koersen, het eten is supergoed en de fans zijn fantastisch." Recent was er ook opvallend nieuws met zijn contractverlenging. Pogačar ligt reeds tot 2026 vast bij UAE. "Het is goed voor mij en goede voor de ploeg."