22-jarige Zwitser klopt Cavagna met 83 honderdsten van een seconde en verrast de favorieten in Parijs-Nice

Net geen nieuwe ritzege voor Deceuninck-Quick.Step in Parijs-Nice. Cavagna was er in de tijdrit nochtans o zo dichtbij. De Franse kampioen deed beter dan Roglič en Kragh Andersen, maar werd toch nog geklopt door de 22-jarige Bissegger.

Rohan Dennis moest al vroeg van start gaan en de verwachting was dan ook dat de eerste richttijd van hem zou komen. Op dit gebied stelde Dennis alvast niet teleur: hij vlamde naar 17'47". Al snel werd duidelijk dat hij hiermee nog geen gewonnen spel had.

Bevin was drie seconden trager dan hem, het verschil met Tony Martin was vier tellen. Thomas De Gendt deed het overigens ook verdienstelijk en zette een voorlopige vierde plaats neer. Er waren wel nog wat snelle mannen die er zaten aan te komen, onder andere Dylan van Baarle. Dennis werd ei zo na geklopt door zijn Nederlandse ploegmaat, maar hield toch nog één seconde over.

LAMPAERT BESTE BELG

Nog eervolle vermeldingen waren er voor Kruijswijk en Teuns, die laatste was sneller dan De Gendt. Campenaerts werkte dan weer geen toptijdrit af. De beste Belg werd uiteindelijk nog Lampaert. Op een renner die sneller was dan Dennis was het wachten tot Kragh Andersen er kwam aangevlamd. Die won vorig jaar al de tijdrit in Parijs-Nice en deed het ook deze keer prima, maar niet goed genoeg voor winst.

DE STUNT VAN BISSEGGER

Nadat Kragh Andersen de tijd van Dennis klopte, gingen eerst Cavagna en nadien Bissegger nog sneller. Bissegger dook nog 83 honderdsten van een seconde onder de tijd van Cavagna. De jonge Zwitser pakte zo de winst en zorgde toch voor een stunt. Roglič deed met de derde tijd een gouden zaak voor het klassement. Bissegger is ook de nieuwe leider.