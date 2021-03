Verdienstelijke tijdrit De Gendt maar richttijd komt van topfavoriet: aan uitdagers om nog sneller dan Dennis te gaan

De tijdrijders zijn aan zet in Parijs-Nice en dan gaat het vaak over Rohan Dennis. Geen Ganna in de Koers naar de Zon en dus is Dennis de grote favoriet in de tijdrit. De Welshman heeft ook al laten zien waarom en zette een eerste richttijd neer.

Een vlakke tijdrit van 14,4 kilometer in en rond Gien met een aankomst bergop: dat is wat de renners voorgeschoteld krijgen. Twaalf minuten nadat de eerste renner vertrokken was, was het reeds aan Rohan Dennis. Die moest dus zonder ongelukken de beste tijd op dat moment gaan neerzetten.

Daar is de specialist van Ineos ook in geslaagd. Dennis blies iedereen weg aan het tussenpunt en had ook aan de meet de beste tijd: 17'47". De grote vraag is: kan iemand nog onder deze tijd duiken? Kort nadien kwamen er toch al enkele renners opzetten.

STERK EERSTE DEEL VAN DE GENDT

Bevin was aan de finish slechts drie seconden trager dan Dennis. Ook Thomas De Gendt was in zijn dagje. Aan het tussenpunt was het verschil tussen hem en de man in de hot seat tien seconden. Aan de streep waren dat er achttien. Een voorlopige vierde plaats dus voor De Gendt, na Dennis, Bevin en Tony Martin.