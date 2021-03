Had Rémi Cavagna de tijdrit gewoon moeten winnen? Fransman wordt gehinderd in het slot van zijn rit

Stefan Bissegger werd gisteren de verrassende winnaar in de tijdrit van Parijs-Nice. Toch had het ook anders kunnen uitdraaien, want Rémi Cavagna werd gehinderd in het slot van zijn tijdrit en eindigde daardoor op 83 honderdsten van de winnaar.

Rémi Cavagna was gisteren één van de favorieten voor de ritzege en de Fransman kwam er ook zeer dichtbij. De renner van Deceuninck-Quick-Step eindigde uiteindelijk op 83 honderdsten van ritwinnaar Stefan Bissegger. Toch had Cavagna misschien wel kunnen winnen, want op het einde van zijn tijdrit werd hij gehinderd door Sbaragli, een renner van Alpecin. "Omdat ik veel meer snelheid had, moest ik remmen. Jammer, maar het hoort bij de koers en ik heb mij geamuseerd", vertelde een sportieve Cavagna bij Sporza.