Primoz Roglic maakt favorietenrol waar en zet Parijs-Nice naar zijn hand, knappe vierde plaats voor Tiesj Benoot

Primoz Roglic heeft zijn favorietenrol waargemaakt in Parijs-Nice. Op de slotklim ging hij er met één aanval op drie kilometer van de streep alleen vandoor en de Sloveen maakte het ook al bij al vlot af. Hij is meteen ook de nieuwe leider.

Het peloton kreeg vandaag in Parijs-Nice een zwaar parcours voorgeschoteld. Er stonden namelijk zes beklimmingen van tweede en een slotklim van eerste categorie op het programma. Op het einde reed de Spanjaard Luis Leon Sanchez alleen voorin, maar daar kwam snel verandering in.

Op 3 kilometer van de streep besloot Primoz Roglic zijn aanval in te zetten en het was meteen de juiste aanval, want de andere klassementsrenners moesten passen. De Sloveen hield daarna makkelijk stand en kwam ook solo over de streep. Roglic is meteen ook de nieuwe leider.

Achter Roglic was het een mooi gevecht voor de tweede plaats. Uiteindelijk was het de Duitse Schachmann die als eerste achter Roglic eindigde op 12 seconden. Guillaume Martin eindigde op de derde plaats en Tiesj Benoot was de eerste landgenoot op een knappe vierde plaats.