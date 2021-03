Verlaat Portugees goudhaantje Deceuninck-Quick-Step? Hij heeft een aanbod ontvangen van een andere WorldTour-ploeg

De kans is bestaande dat João Almeida binnenkort Deceuninck-Quick-Step zal verlaten. De jonge Portugees, die vorig jaar nog mooie dingen liet zien in de Giro, heeft een aanbod van UAE Team Emirates op zak.

Zal Deceuninck-Quick-Step het binnenkort zonder haar Portugees goudhaantje moeten doen? De kans is bestaande, want volgens Wielerflits en La Gazzetta dello Sport heeft João Almeida een aanbod op zak van UAE Team Emirates.

João Almeida is een enorm talent en maakte vorig jaar veel indruk in de Giro, waar hij vijftien dagen in de roze trui heeft gereden. Hij eindigde toen op de vierde plaats in het eindklassement en dit seizoen was de 22-jarige Portugees al goed voor de derde plaats in het eindklassement van de UAE Tour. Bij UAE Team Emirates zou hij kunnen samenwerken met Tadej Pogacar, een ander jong toptalent die vorig jaar de Tour de France op zijn naam kon zetten.