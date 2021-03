Meer info bekend over jonge landgenoot die ten val kwam in Parijs-Nice: "Hij verloor even het bewustzijn, maar er zijn geen breuken"

Kobe Goossens heeft gisteren opgegeven in de vierde rit van Parijs-Nice. Onze jonge landgenoot kwam ten val nadat hij op een auto was gereden en daarbij verloor hij even het bewustzijn. Gelukkig lijkt de schade mee te vallen.

Kobe Goossens is met de schrik vrijgekomen in Parijs-Nice. In de vierde etappe reed onze landgenoot op een auto en daarbij verloor de renner van Lotto Soudal even het bewustzijn. Hij kwam echter snel weer bij bewustzijn en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Daar kreeg de renner goed nieuws, want er zouden geen breuken vastgesteld zijn volgens zijn wielerploeg. Wel werd er een hersenschudding geconstateerd en moesten er verschillende wonden in zijn gezicht gehecht worden.

We’re relieved to say that @KobeGoossens is doing ok after crashing in stage four of #ParisNice.



Due to a crash, Kobe lost consciousness for a brief moment. At four kilometres from the finish, after he had to let go the front group, Kobe crashed into... (1/3) pic.twitter.com/t2yYNTqW6s — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) March 10, 2021