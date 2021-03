Is Tiesj Benoot de man die voor het grote rondewerk moet gaan?

Tiesj Benoot werd vierde in de eerste bergrit van Parijs-Nice. Het rondewerk lijkt voor hem de beste keuze te zijn.

Ruben Van Gucht stelde in Extra Time Koers de vraag of Benoot een klassiek renner of ronderenner was.

"Ik weet niet of hij het zelf al weet", zei Serge Pauwels. "Ik denk dat het de bedoeling is dat hij zich na dit jaar op het rondewerk zal gaan richten, maar dat hij nu de klassiekers er nog bijneemt."

"Het is voor Tiesj een hele moeilijke keuze", was de reactie van José De Cauwer. "Hij weet dat hij ook met de Pogacars en Bernals van deze wereld opgescheept zit. Als hij voor het rondewerk wilt gaan moet je toch een top 5 ambiëren. Ritten winnen kan hij, maar dat kan een klassiek renner ook."

"In het klassieke werk zijn er wel 10 renners die explosiever zijn dan hij", zegt Patrick Lefevere. "Die renners kan hij niet lossen. Hij heeft al straffe stoten uitgehaald, maar waar gaat hij een Van der Poel, van Aert of Alaphilippe eraf rijden? Zelfs de ‘oude’ Van Avermaet is een pak explosiever."

"De sterkte van Benoot komt naar boven als de weersomstandigheden zwaar zijn. Zoals in de Strade Bianche van 2018 die hij won. Maar toen kende de concurrentie hem nog niet zo goed, nu laten ze hem zomaar niet meer rijden", besluit Lefevere.