Laten klassementsrenners zich vandaag al zien in de Tirreno-Adriatico? Heuvelachtige etappe met korte slotklim op het programma

In de tweede etappe van de Tirreno-Adriatico lijken de klassementsrenners al aan zet te zijn. Het peloton krijgt een heuvelachtig parcours voorgeschoteld en er staat ook een slotklim op het programma.

Gaan renners zoals Pogacar en Bernal zich vandaag al laten zien in de Tirreno-Adriatico? De kans bestaat, want het gaat om een heuvelachtig parcours van zo'n 202 km. Er staan enkele korte, maar pittige beklimmingen op het programma.

Er wacht ook een slotklim van 7 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 4%. Het is afwachten of de grote kanonnen zich al laten zien, maar het is ook uitkijken naar wat leider Wout van Aert kan laten zien op dit parcours. Houdt hij stand in het algemeen klassement?