Lefevere blijft mysterieus over toekomst ploeg: "Ik wil niet meer die stress beleven van drie jaar geleden"

Hoe zit het met de toekomst van Deceuninck-Quick.Step. Patrick Lefevere laat nog niet te veel in zijn kaarten kijken. Terwijl de deadline van 31 maart wel dichterbij komt. Op die datum wil Lefevere absolute duidelijkheid kennen over de financiering van zijn team.

Het item kwam aan bod in een uitzending van Extra Time Koers. Gaat Deceuninck verlengen als hoofdsponsor? "Met een hoofdsponsor alleen maak je natuurlijk geen ploeg", houdt Lefevere de boot af. "Ik heb niet het geluk dat ik één sponsor heb, zoals bijvoorbeeld Ineos of de sjeik van de Emiraten, die de hele ploeg draagt."

DUIDELIJKE DEADLINE

Lefevere gaat nogal filosofisch om met de hele situatie. "In het leven kan er vanalles gebeuren. Ik wou niet meer in dezelfde situatie komen als in 2018, daarom is die duidelijke deadline er. Of jullie me op 31 maart mogen bellen? Doe maar op 1 april."

Patrick Lefevere weet wel één ding zeker. "Ik ben ondertussen 66 jaar en wil niet meer die stress beleven van drie jaar geleden, toen Deceuninck pas in augustus als sponsor op de proppen kwam."