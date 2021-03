Opnieuw een kans voor de sprinters in de vijfde etappe van Parijs-Nice

Een lange rit in Parijs-Nice vandaag. De renners moeten namelijk 200.2 kilometer rijden tussen Vienne en Bollène. Ze komen onderweg één beklimming van derde categorie tegen, maar niets lijkt een massasprint in de weg te staan.

De topfavorieten voor de zege zijn ongetwijfeld Sam Bennett en Mads Pedersen. Bennett won de eerste etappe, terwijl Pedersen in de eerste twee ritten telkens op het podium kon eindigen (derde en tweede plaats). Ook onder meer Démare en Matthews behoren tot de kanshebbers voor de overwinning vandaag.

🇫🇷 #ParisNice stage 5 🇫🇷



🚴‍♂️ Vienne ➡️ Bollène

🚩 Official start at 11h10

📏 200.2 kilometres

🏁 Finish between 15h43 and 16h10



👉It's a long day out with only one categorised climb on the menu. A day for the sprinters? pic.twitter.com/BLgMBgqNut