UPDATE: slotrit van Parijs-Nice komt niet aan op Promenade des Anglais na oproep burgemeester

Het peloton zet zijn weg verder in Parijs-Nice, de koers die in principe zondag finisht in Nice. Alleen: dat wil de burgemeester van Nice niet. Die geeft er de voorkeur aan om de lokale bevolking een beloning te geven in de strijd tegen Covid-19.

In Nice leven de mensen al enkele weken in een zeer strenge lockdown waarbij ze slechts één uur per dag buiten mogen komen. Burgemeester Christian Estrosi vermoedt dat het hierdoor gauw de betere kant op zal gaan met de coronacijfers. "Voor meer coherentie vraag ik de annulatie van de aankomst van Parijs-Nice zoals die gepland is", schrijft Estrosi op sociale media. Extra uitleg volgt nadien: hij wil de Promenade des Anglais beschikbaar stellen voor voetgangers en fietsers, een beloning voor de inwoners van Nice die in coronatijden grote opofferingen hebben moeten doen. BAL IN KAMP VAN ASO Ook is Estrosi van plan om de periode dat de mensen naar buiten mogen voor fysieke activiteiten uit te breiden van één naar drie uur. Afwachten maar wat de ASO nu gaat aanvangen met de oproep van de burgemeester. Update: De prefectuur van het departement Alpes-Maritimes heeft aangekondigd dat de laatste etappe van Parijs-Nice effectief niet zoals voorzien zal starten en aankomen in Nice. Geen finish dus op de Promenade des Anglais. De ASO en de autoriteiten zitten bijeen om het parcours aan te passen.