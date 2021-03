Van Aert en Van der Poel verdringen de rest: "Als je hen kan kloppen..."

Oliver Naesen is blij dat Mathieu Van der Poel en Wout van Aert zich meer op de weg focussen, maar hij ziet ze niet puur als crossers die ook op weg koersen.

Het tweetal heeft een grote invloed op het wielrennen. “Dat maakt de sport alleen maar groter. Het zijn geweldige klasbakken, we krijgen zo spektakel dat we niet elk jaar te zien krijgen”, zegt Oliver Naesen aan GVA.

Al mogen Van der Poel en van Aert ook wel eens enkele zeges aan anderen gunnen. “Alleen zou ik ze graag wel eens voor zijn. Als je hen kan kloppen, straalt dat meteen ook op je af. In de cross is dat een beetje hetzelfde. In november kijken weinig mensen omdat het zonder Wout en Mathieu is.”

Dat ze ook crossen is zeker geen handicap volgens Naesen. “Ik vind dat er altijd een beetje klein gedaan wordt over crosserkes die naar de weg komen en het hier dan goed doen. Ik koers al mijn hele leven op de weg tegen Wout en Mathieu, bij de beloften deed ik dat ook al. Merlier is bijvoorbeeld een betere wegrijder dan dat hij crosser is. Die mannen zijn gewoon wegrenners die crossen he.”