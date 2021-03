Dylan Groenewegen komt met zeer slecht nieuws over zijn zoontje: "Hij heeft een flauwe gehad en is met spoed opgenomen in het ziekenhuis"

Dylan Groenewegen is met zeer slecht nieuws naar buiten gekomen over zijn zoontje. Mayson Groenewegen zou namelijk een flauwte hebben gehad en hij is met spoed opgenomen in het ziekenhuis.

Dylan Groenewegen vertelde het nieuws zelf op Twitter. "Woensdag 10 maart heeft Mayson een flauwte gehad en hij werd met spoeg opgenomen in het ziekenhuis. Langer dan 3 minuten was er geen enkel contact met hem te krijgen. De eerste conclusies waren dat het een atypische koortsstuip zou zijn geweest", aldus de Nederlandse renner van Jumbo-Visma. "Maar toen het voorval zich nog geen 24 uur later weer voordeed terwijl hij geen koorts had, waren er meer onderzoeken nodig om te achterhalen wat het nou kan zijn. Momenteel zijn we dus in een medische molen beland. Aangezien Mayson zijn ademhaling vaak daalt, wordt op al het mogelijke getest. In deze gekke tijd op COVID, maar ook op het RS-virus en kinkhoest. Hij krijgt nog een hart filmpje en een hersenscan. We hopen snel op duidelijkheid en dat ons mannetje snel weer gezond mag zijn", schreef Groenewegen. ❤️ pic.twitter.com/cmYqMFfoYy — Dylan Groenewegen (@GroenewegenD) March 12, 2021