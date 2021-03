Eén landgenoot mee in de kopgroep in de zesde etappe van Parijs-Nice

Vandaag zijn de renners in Parijs-Nice al toe aan de zesde etappe. Het is een rit van 202,5 km en zes rennes hebben voor de vlucht van de dag gekozen. Er is één landgenoot bij, want Victor Campenaerts is van de partij.

We krijgen vandaag een heuvelachtige etappe in Parijs-Nice en dus liggen er misschien wel kansen voor de vluchters. Als de ontsnapping het zou volhouden, maakt een landgenoot kans op de overwinning. Victor Campenaerts zit namelijk in de vlucht van de dag. Hij krijgt wel stevige concurrentie met onder meer Alexey Lutsenko en Kenny Elissonde. Ook Anthony Perez, Julien El Farès en Jonathan Hivert zitten in de ontsnapping.