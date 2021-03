Laatste etappe Parijs-Nice wordt aangepast: "Niet dezelfde uitstraling als in Nice, maar wel mooie plaatsen"

Zondag staat de laatste etappe van Parijs-Nice op het programma, maar het parcours zal aangepast worden. Zo zal de rit niet starten en eindigen in Nice, maar er wordt gestart in Le Broc en er zal gereden worden richting Levens.

De organisatie heeft het nieuws nog niet officieel bekendgemaakt, maar de kans is groot dat het peloton zondag in de laatste etappe van Parijs-Nice zal starten in Le Broc en dat er naar Levens gereden zal worden.

Niet het oorspronkelijke parcours dus, want de burgemeester van Nice wilde niet dat het peloton in zijn stad zou komen. Hij heeft zelf al aangegeven dat het peloton van Le Broc naar Nice zal rijden. "Er is mij een plan B voorgelegd door de organisatie en het lijkt mij aanvaardbaar. Het heeft niet dezelfde uitstraling als in Nice, maar het zijn wel mooie plaatsen", aldus de burgemeester en staat te lezen bij Sporza.