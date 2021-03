Serieuze aderlating voor UAE-Team Emirates: derde in het algemeen klassement stapt uit Parijs-Nice na valpartij

Pech voor UAE-Team Emirates. Brandon McNulty was hun kopman in Parijs-Nice en was ook uitstekend bezig met een derde plaats in het algemeen klassement met slechts 37 seconden achterstand op Roglic, maar hij heeft opgegeven na een valpartij.

UAE-Team Emirates moet zonder haar kopman Brandon McNulty verder in Parijs-Nice. De Amerikaan stond op een knappe derde plaats in het algemeen klassement, maar hij kwam ten val in de zesde etappe. Goed nieuws dus voor Primoz Roglic, want Brandon McNulty was één van zijn grootste concurrenten voor de eindzege, aangezien hij slechts op 37 seconden achterstand stond van de Sloveense leider in de Franse rittenkoers.