Van der Poel was erop gebrand om fout recht te zetten: "Ik hoop deze vorm aan te houden tot Belgische klassiekers"

Mathieu van der Poel moest het even van zich af schreeuwen, toen hij als overwinnaar over de streep reed in Gualdo Tadino. Liefst had hij zijn ritzege in de Tirreno donderdag al behaald in Chiusdino. Een dag later was het dus toch prijs.

"Ik ben heel blij, want ik was gefrustreerd na mijn fout van gisteren", sprak Mathieu van der Poel in het flashinterview over zijn motivatie voor de derde etappe van Tirreno-Adriatico. Zo verwees hij nog een keertje naar de rit van dinsdag. Doordat hij te ver zat, moest hij het toen stellen met een tweede plek. "Dat wilde ik rechtzetten. "Zeker na de geweldige job die de ploeg deed om de kloof dicht te rijden op de eerste groep." Een belangrijke ontwikkeling in de slotkilometer was dat Štybar op kop reed en Alaphilippe het gat liet vallen. "Wout van Aert reageerde onmiddellijk. Anders kon het gevaarlijk worden. Ik heb de juiste beslissing genomen en ben gewoon gevolgd. Het was een oplopende sprint, na een lange etappe deed dat wel pijn." Ik wilde echt een rit winnen In elk geval: Van der Poel heeft zijn prijs binnen. "Ik wilde echt een rit winnen en ben blij dat ik dat heb kunnen doen." Afronden mocht de ritwinnaar doen in het Nederlands. "Ik hoop deze vorm aan te houden tot de Belgische klassiekers."