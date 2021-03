Caleb Ewan gaf op in Tirreno-Adriatico: "Enkele dagen rust voldoende"

Caleb Ewan stapte vrijdag af in de Tirreno-Adriatico. Hij had last van maag- en darmklachten. Milaan-Sanremo komt normaal niet in gevaar.

Ondanks problemen had Ewan toch de start van de Tirreno-Adriatico genomen. “Caleb had drie dagen geleden last van gastritis en verstoppingen”, zegt ploegdokter Maarten Meirhaeghe. Vrijdag lukte het echt niet meer om te koersen. Hij begon nog aan de etappe, maar gaf dan op. “Vandaag voelde hij zich halfweg de rit helemaal leeg, het gevoel van een hongerklop. Het was raadzaam om in zo’n situatie niet te forceren en af te stappen.” Heeft dat zijn gevolgen voor Milaan-Sanremo? “Het is niet dat hij diarree heeft, het zijn eerder ongemakken in de maag, waardoor hij minder energie heeft. We vermoeden dat enkele dagen rust voldoende zullen zijn om te herstellen.”