Primož Roglič laat helemaal niets liggen in Parijs-Nice: "Ik zag een mogelijkheid en die heb ik benut"

Arme Gino Mäder. De beloftevolle Zwitser was de sterkste vluchter, maar Primož Roglič stak hem met de finish in zicht alsnog voorbij. Primož Roglič had al twee ritzeges beet in deze Parijs-Nice. Zijn zegehonger was dus nog niet gestild.

"Ik wil altijd winnen", maakt Primož Roglič duidelijk. Zijn ultieme versnelling kwam nog net op tijd om de laatste vroege vluchter te remonteren. "Ik zag een mogelijkheid en die heb ik benut. Het was een korte, maar zware etappe. Uiteindelijk was het erg krap, maar gelukkig slaagde ik erin om als eerste over de finish te komen." Voor Roglič is het ook een manier om de teamgenoten te bedanken. "De ploeg heeft de etappe goed gecontroleerd en gelukkig kon ik het voor hun afronden. Parijs-Nice is een mooie wedstrijd en die zou ik graag op mijn palmares willen bijschrijven." Wij moeten scherp en gefocust blijven Dat lijkt er wel aan te komen, want tot dusver is hij oppermachtig. Het zou al moeten lukken dat het klassement in de laatste rit van pakweg honderd kilometer helemaal op zijn kop wordt gezet. "We zijn er nog niet. Ik verwacht morgen de nodige aanvallen en wij moeten scherp en gefocust blijven om het tot een goed einde te brengen."