Rittenkoers met Quinten Hermans als laatste winnaar krijgt ook dit jaar geen nieuwe editie

Het was in 2019 dat veldrijder Quinten Hermans een wegkoers helemaal naar zijn hand zette, met drie ritzeges en de eindzege. In de Flèche du Sud speelde Hermans dit klaar. Sindsdien is het wachten op een nieuwe editie van de Luxemburgse koers.

Het is een wedstrijd waarin wel vaker veldrijders te bewonderen zijn die dan hun conditie al eens willen testen, met het oog op de winter die volgt. Vorig jaar is de Flèche du Sud niet kunnen doorgaan. De organisatoren laten weten dat ook in 2021 geen editie mogelijk is. NOG ALTIJD VEEL BEPERKINGEN Organisator Vélo-Union Esch heeft dat duidelijk gemaakt in een persmededeling. "Er worden ons nog altijd veel beperkingen opgelegd door de overheid en dat heeft een rechtstreekse invloed op de organisatie. We moeten helaas aankondigen dat de Flèche du Sud voor het tweede jaar op rij niet kan plaatsvinden", klinkt het. Op naar het volgende jaar dan maar, met een nu reeds vastgelegde datum. "We hebben afspraak op 25 mei 2022 om eindelijk de 71ste editie van de Flèche du Sud te vieren."