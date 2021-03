Van Aert staat voor cruciale dag in Tirreno-Adriatico: "Het wordt secondenspel"

Vandaag ligt de aankomst in de Tirreno-Adriatico op de top van de Prati di Tivo. Een beklimming van net geen 15 kilometer, naar een hoogte van bijna 1.500 meter.

Een dag mag zeker zijn. De ontknoping van de Tirreno-Adriatico zal vuurwerk geven. Met een fiks Belgisch tintje, want Wout van Aert kan dit naar zijn hand zetten. Dan moet hij vandaag wel laten zien dat hij ook bergop het beste van zichzelf kan geven. De slotklim, aan een stijgingspercentage van gemiddeld 7 procent, is niet van de poes.

Wout van Aert weet ook wel dat het ontzettend moeilijk wordt. “Het wordt zeer moeilijk om leider te blijven na zaterdag. Ik vrees ervoor", laat hij weten. "Het zou boven alle verwachtingen zijn als ik deze voorsprong kan houden op zo’n slotklim. Ik ben klaar om ervoor te vechten en zo ver mogelijk te komen."

Veel uitleg moet er niet gegeven worden over hoe hij het moet aanpakken vandaag. "De tactiek is makkelijk. Ik ga zo lang mogelijk mee. En als ik gelost word, moet ik het verlies zo klein mogelijk houden. Daarna is het opnieuw een secondespel. Dus mag ik niet veel tijd verliezen.”