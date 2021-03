Van schoonmaker tot beste wielrenner van de wereld: "Altijd beseffen waar je vandaan komt"

Primoz Roglic is bezig een fantastische carrière als wielrenner bij elkaar te fietsen. Voor het wielrennen was hij nog schansspringer, maar had hij ook een gewone job.

Roglic begon zijn centen niet als sporter te verdienen, maar wel als onderhoudsman in een winkelcentrum. “Dat was in 2012”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Ik was toen net begonnen met wielrennen en deed mijn job vooral in de weekends. Het was meer onderhoudswerk dan echt schoonmaken.”

Het heeft uiteindelijk hem gebracht tot wie hij is. “Ik begon om vier uur 's ochtends en moest ervoor zorgen dat de roltrappen werkten op het moment dat de deuren opengingen. Op zich vond ik dat een leuke job. En ik verdiende er ook mooi geld mee.”

Nu verdient hij totaal anders, maar hij blijft er wel bescheiden bij. “Maar mocht ik dit voor het geld doen, dan was ik een paar jaar geleden al gestopt. Zoals ik zeg: ik wil me zo veel mogelijk ontwikkelen als renner. En proberen om een idool te zijn voor mensen. Ervoor zorgen dat andere mensen gaan fietsen, dat motiveert me ook.”