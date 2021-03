📷 IN BEELD: Zo uitgeteld lag Mathieu van der Poel erbij na zijn magistrale overwinning in Tirreno-Adriatico

Mathieu van der Poel is tot dingen in staat waar vele andere renners niet eens aan durven denken. Dat heeft het Nederlandse fenomeen in de Tirreno-Adriatico nog maar eens onderstreept. Winnen is mooi, winnen op een manier die bijblijft nog mooier.

Van der Poel staat inmiddels al gekend vanwege zijn aanvallen van ver. Op 65 kilometer van de aankomst plaatste hij zijn eerste versnelling, met 50 kilometer te gaan was hij alleen weg. Bij aankomst in Castelfidardo had hij zich helemaal leeggereden om de overwinning over de streep te trekken. Van der Poel ging er dan ook bij liggen. © photonews © photonews © photonews Deze prestatie van Mathieu van der Poel heeft nog maar eens aangetoond dat hij over een uitzonderlijk vermogen en wilskracht begint om diep te gaan, om de grenzen te verleggen, om door de pijn heen te bijten. Dan mag je al eens je tijd nemen om daar van te bekomen.