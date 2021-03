🎥 Van der Poel levert weer maar eens straffe krachttoer: "Laatste twintig kilometer waren een hel, ik was volledig leeg"

De laatste pijn verbijten en over de streep bollen: dat was het enige waar Mathieu van der Poel mee bezig was aan het einde van de vijfde rit in de Tirreno. Voor één of ander zegegebaar had hij helemaal de energie niet meer.

Een solo van vijftig kilometer, met ook andere wereldtoppers vooraan in de koers, is zijn meest recente huzarenstuk. Waarom ging Van der Poel deze keer van zo ver? "Ik had het koud door de regen. Ik wilde de koers maken en zo mezelf weer opwarmen. Ik ging alleen en voelde me op dat moment heel goed. De laatste twintig kilometer waren een hel."

Van der Poel geraakte tijdens het flashinterview nog amper uit zijn woorden, zo diep was hij gegaan. "Ik weet niet eens hoe ik me voelde de laatste paar kilometer. Ik zat zo op de limiet. Pfff, ik probeerde gewoon tot aan de streep te geraken. Ik was volledig leeg."

🎙️ @mathieuvdpoel: "I was riding completely on empty in the last few kilometres. I was told that @TamauPogi was coming close but I wasn't even able to listen. I just wanted to reach the finish as fast as I could. I'm happy with the win."#TirrenoAdriatico pic.twitter.com/7sAlo8FXqX — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 14, 2021

En dan was er nog die opkomende Pogačar om mee rekening te houden. "Ze vertelden me dat Pogačar dichterbij kwam, maar ik kon het niet goed meer horen, omdat ik te zeer op mijn limiet zat. Ik reed zo snel als ik kon naar de finish en hoopte dat ik genoeg over had om te winnen."