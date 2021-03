Pechvogel Gino Mäder: "Ik kon wel wenen, dacht dat het binnen was"

Niet veel renners komen zo dicht bij een ritzege in Parijs-Nice als Gino Mäder zaterdag. De Zwitser werd echter op minder dan 100m van de finish nog geremonteerd door Primoz Roglic.

Mäder maakte samen met onder meer Teuns, De Plus en De Gendt deel uit van een mooie kopgroep in Parijs-Nice. Op de slotklim liet hij zijn vluchters één voor één achter met een hoog tempo. De zege leek binnen handbereik, maar dat was zonder een ultieme versnelling van Primoz Roglic gerekend.

"Hij reed me zo snel voorbij, ik werd bijna verkouden. Op 20m van de finish zo gepasseerd worden... Ik kon wel wenen", was de reactie van Mäder na afloop van de etappe.

"Roglic is een kampioen, hij mikt op het hoogst haalbare. Ik had liever gewild dat hij me liet winnen, maar er worden hier geen cadeautjes uitgedeeld op dit niveau", klonk het even later.

Toch nog tevreden

Vorig jaar liet Mäder zich al opmerken in de Ronde van Spanje, waar hij in de 17e etappe ook als tweede finishte, achter Gaudu. Ondanks het niet kunnen winnen van de etappe, is de renner van Bahrain-Victorious toch wel blij met zijn evolutie als renner.

"Ik heb geprobeerd om te winnen, maar dat lukte vandaag niet. Ik denk dat ik eindelijk het niveau heb bereikt waar ik op hoopte na twee jaar onzichtbaar te hebben rondgereden", besluit hij.