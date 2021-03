Tourwinnaar 2019 moest lossen onder beukwerk Van Aert, maar: "Ben tevreden over conditie"

Net als in de Tour van 2020, moest Egan Bernal lossen onder het tempo van Wout van Aert terwijl het terrein bergop ging. Toch maakt de Colombiaan zich geen zorgen.

Bernal zou samen met Pogacar moeten strijden om de overwinning in de Tirreno-Adriatico en na de goede Strade Bianche van Bernal (3e plaats) leek het erop dat de Colombiaan in goede doen was. Maar Bernal kwam 58 seconden na etappewinnaar Pogacar over de streep op de Prati di Tivo, het algemeen klassement is nu zeker weg voor de renner van Ineos.

Ook ploegmaat Thomas eindigde in dezelfde tijd. De Welshman had eerder al een poging ondernomen om weg te rijden van de groep der favorieten maar werd opnieuw bijgehaald door Wout van Aert die een strak tempo reed.

Maar Thomas en Bernal zijn ervan overtuigd dat ze op schema liggen voor respectievelijk de Tour en de Giro. "Het was superzwaar vandaag, maar ik ben tevreden over mijn vormpeil. Dit was een goede training richting de Giro", klinkt het bij Bernal. "Ik heb enkele keren geprobeerd aan te vallen en dat motiveert me, de conditie is zeker aan het komen", besluit de Tourwinnaar van 2019.