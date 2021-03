UPDATE: Van Hoecke enige AG2R-Belg in Nokere Koerse, ook selecties Alpecin-Fenix en Sport Vlaanderen bekend

Met Nokere Koerse komt de volgende eendagskoers in Vlaanderen er bijna aan. Gijs Van Hoecke zal daar ook van de partij zijn. Die ging in maart nog op een stage van een week en zou er dus helemaal klaar voor moeten zijn. Van Hoecke is de enige geselecteerde Belg bij AG2R.

Geen Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Lawrence Naesen of Stan Dewulf dus aan de start komende woensdag. Wel Gijs Van Hoecke. Die doet zeker niet elk jaar mee, zijn laatste deelname aan de semiklassieker dateert van 2016.

Van Hoecke is dus de enige Belg in de selectie van AG2R en gaat woensdag met zes Fransen op pad. Ook Julien Duval, Alexis Gougeard, Marc Sarreau, Anthony Julien en Nicolas Prodhomme gaan van start voor de Franse formatie.

STAGE IN DE VAUCLUSE

Zij waren er net als Van Hoecke ook allemaal bij op stage in Rustrel, in de Vaucluse. Afwachten of die voorbereiding rendeert. Vorig jaar werd Nokere Koerse niet georganiseerd vanwege de coronacrisis.

Update: Ook Alpecin-Fenix en Sport Vlaanderen-Baloise hebben hun selectie voor Nokere Koerse bekendgemaakt.

Sport Vlaanderen start met De Vylder, De Wilde, Marit, Sprengers, Van Poucke, Van Rooy, Vanhoof.