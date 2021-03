Kan Van Aert in tijdrit de wereldkampioen kloppen? "Zal me er niet bij voorbaat bij neerleggen dat ik niet kan winnen"

Het is tegenwoordig aan zijn paarse puntentrui dat Wout van Aert te herkennen is in de Tirreno-Adriatico. Van Aert wil graag nog een tweede ritzege meepikken in de Tirreno. Er is wel een kans weg doordat de zesde rit onverwacht niet uitdraaide op een massaspurt.

"We hebben er als team voor gekozen om niet volle bak achter de koplopers aan te rijden", legt Wout van Aert uit. "Na de zware etappes van de afgelopen dagen was een eenvoudig dagje ook wel een keer welkom. De snelheid zat er nog steeds in bij het gehele peloton, maar we hebben zo veel als mogelijk onze krachten kunnen sparen voor de tijdrit van morgen."

NOOIT IN DE BUURT GEKOMEN

Een deel van de verdienste gaat ook naar de vluchters. "De kopgroep bestond uit sterke jongens. We zijn eigenlijk geen moment meer bij ze in de buurt gekomen. Het gebeurt niet meer vaak dat de kopgroep het tot op de finish haalt in een relatief vlakke rit. Het is ook wel eens mooi om dat te zien."

GANNA HEEL STERK

Van Aert gunt het hen dus wel en richt zich nu op de laatste opgave in deze Tirreno, de tijdrit in San Benedetto del Tronto. "Ik zal in de laatste etappe volle bak moeten gaan. Ik denk dat ik ook in die etappe kans maak op een goede klassering. Met Fillipo Ganna rijdt er een hele sterke renner in het peloton, die in de afgelopen maanden zowat iedere tijdrit heeft gewonnen waarbij hij aan de start stond."

Van Aert is dus wel realistisch over zijn kansen op winst. Al is hij zelf ook zeker iemand om rekening mee te houden. "De dagzege wordt moeilijk, maar ik zal me er niet bij voorbaat bij neerleggen dat ik niet kan winnen. Ik ga sowieso alles geven."