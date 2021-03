Pogačar op weg naar eindwinst: "Kreeg een boost toen ik zag dat mijn inspanning Van Aert in de problemen bracht"

Ook voor Tadej Pogačar was het een epische etappe, die met aankomst in Castelfidardo. Met rasse schreden naderde de Sloveen op Mathieu van der Poel, terwijl dat niet eens was waar hij in zijn hoofd mee bezig was. In het klassement ziet het er nu wel goed uit voor de Tourwinnaar.

De focus van Pogačar lag tijdens de vijfde etappe van de Tirreno-Adriatico op Van Aert. "Ik viel aan met de intentie om mijn voorsprong in het klassement zoveel mogelijk uit te breiden. Ik kreeg een extra boost toen ik zag dat mijn inspanning Wout van Aert in de problemen bracht." FELICITATIES VOOR VAN DER POEL Pogačar maakte zoveel vaart dat hij de achterstand van drie en een halve minuut op Van der Poel in deze rit nog bijna helemaal dichtreed. "Ik had er niet aan gedacht om Van der Poel nog terug te pakken, maar ik haalde hem nog bijna in. Complimenten aan Mathieu, het was weer een geweldige rit van hem. Het is niet gemakkelijk om zovele kilometers alleen voorop te rijden in deze etappe in dit weer." Het ziet er naar uit dat Pogačar na het winnen van de UAE Tour nu ook zijn tweede rittenkoers van het jaar gaat afsluiten met eindwinst. "De kloof met Van Aert is nu al meer comfortabel. Ik zou blij zijn om in deze situatie aan de tijdrit te kunnen beginnen, maar het blijft vrij close."