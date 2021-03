Schachmann tot eigen verbazing eindwinnaar voor tweede jaar op rij: "We probeerden op Primož Roglič te wachten"

Zo, dat had Maximilian Schachmann zelf niet meer zien aankomen, dat hij in het geel zou staan aan het einde van Parijs-Nice. Door de valpartijen van Primož Roglič kwam er nog een onverwachte wending in het klassement en ging Schachmann alsnog van positie 2 naar 1.

"Ik heb gemengde gevoelens", moest de winnaar van Parijs-Nice achteraf bekennen. "Ik had mechanische pech in aanloop naar de eerste passage over de klim en moest hard achtervolgen en nadien viel Primož Roglič twee keer. We probeerden op hem te wachten, maar toen hij voor de tweede keer viel, reed er al een sterke kopgroep voorop en we reden voor de ritzege."

Dit is nooit de ideale manier om een koers te winnen

Uiteindelijk is het wel competitie en kan je niet blijven wachten. "Verschillende ploegen waren hard aan het rijden en we wilden onze positie niet verliezen. Ik weet niet of ik al te blij kan zijn met deze overwinning, want dit is nooit de ideale manier om een koers te winnen."

Winnen deed Schachmann dus wel en dat al voor het tweede jaar op rij in Parijs-Nice. "Natuurlijk was het doel om de titel te verdedigen en nu heb ik weer de gele trui. Dat was een beetje onverwacht. Ik moet danku zeggen aan de hele ploeg, die de hele week zo hard gewerkt heeft en me ondersteund heeft om dit mogelijk te maken."