Tiesj Benoot weet positie te behouden en finisht voor tweede jaar op rij bij beste vijf in Parijs-Nice

Iedereen weet nog wat een geweldige Parijs-Nice vorig jaar reed, met zijn tweede plaats in het eindklassement op amper 18 seconden van winnaar Schachmann, winst in het puntenklassement en een tweede plek in het bergklassement. Ook zijn prestatie van dit jaar mag gezien worden.

Dankzij een prima vertoning in de zwaardere ritten was Tiesj Benoot voor aanvang van de laatste etappe opgeschoven naar een vijfde plaats. Nog veel beter doen zou moeilijk zijn, maar het ging al knap zijn als Benoot die positie op de laatste dag wist vast te houden.

Benoot zat in de kopgroep van 21 renners die zondag de aankomst in Levens bereikte. Op dat gebied was de opdracht dus geslaagd. Er was wel een renner die hem nog voorbijstak in de stand: Lucas Hamilton. Die had onderweg nog een bonificatiesecondje geraapt en stond voor de slotrit in dezelfde tijd als Benoot. Hamilton eindigt dus ook één seconde voor Benoot in de stand.

SOLIDE UITSLAGEN

Door het uitvallen van Roglič vooraan heeft Benoot de wedstrijd toch kunnen afsluiten op die vijfde plaats. Mooi. "We probeerden nog iets te doen, maar vijfde was het best mogelijke resultaat in het klassement. Al bij al is het een goede Parijs-Nice geweest na een leuke week met solide uitslagen", besluit Benoot.