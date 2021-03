Vooraf al geloof bij Bakelants die niet weet of hij juiste tactiek koos: "Denk dat medevluchters me dankbaar zijn"

De aanwezigheid van Jan Bakelants in de kopgroep in de zesde rit van Tirreno-Adriatico was geen toeval. Reeds voor de start van de etappe was het geloof in een ontsnapping met succes al groot bij Bakelants. Aan de finish moest hij zich wel neerleggen bij een vierde plaats.

"Het is spijtig dat er aan het eind van de dag slechts één winnaar is, want we hebben er alle zes hard voor gewerkt en ons deel gedaan", zei Bakelants over de renners die mee in de ontsnapping gingen. "Aanvallen op de laatste klim leek me geen goed idee vanwege de tegenwind in die laatste 3 kilometer en in het geval van een sprint waren we op papier aan elkaar gewaagd."

Het was ook niet rechttoe rechtaan met nog een chicane in de laatste hectometers. "Ik draaide in derde positie en kwam ter hoogte van Mads Würtz Schmid, maar was uiteindelijk niet snel genoeg." Zonde, want Bakelants was wel belangrijk voor het succes van de vlucht. "Ik had mijn medevluchters aangemaand om ons tempo niet op het peloton af te stemmen en de hele rit voluit te koersen."

PELOTON LATEN AFZIEN

Dat bleek de juiste ingesteldheid. "Ik geloofde al van voor de start van de rit dat dit onze enige slaagkans was en ik denk dat ze me nu dankbaar zijn voor de manier waarop ik onze vlucht gemanaged heb. We hebben het zeker niet cadeau gekregen en ik durf zelfs te zeggen dat er in het peloton waarschijnlijk ook wel heel wat renners afgezien hebben."

Had er in de spurt meer ingezeten? "Ik denk dat ik het niet slecht aangepakt heb, al kan ik achteraf gezien nog steeds niet uitmaken of ik in de sprint voor de beste tactiek gekozen heb. Ik had uiteraard gehoopt om nog meer uit deze kans te halen, maar ben bovenal tevreden dat ik deze Tirreno-Adriatico met deze mooie prestatie zal kunnen afsluiten."