Hoe moet het verder met Peter Sagan? Slowaak komt niet naar deze Vlaamse klassiekers

Peter Sagan nam eerder al niet deel aan de Strade Bianche en heeft met de Tirreno Adriatico pas zijn eerste koerskilometers in de benen. Ook de rest van maart zou er wel eens gesnoeid kunnen worden.

Sagan testte eind januari positief op het coronavirus tijdens een stage op Gran Canaria en bleef daar toen in quarantaine.

Hij miste vervolgens het Vlaams openingsweekend en de Strade Bianche en is ondertussen in voorbereiding op de rest van het voorjaar.

Geen E3, geen Gent-Wevelgem

Daarbij echter ook geen E3 Harelbeke en geen Gent-Wevelgem, want de Slowaak kiest voor de Ronde van Catalonië om zich voor te bereiden op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

"Milaan - San Remo wordt een loterij. Daarna een week hard koersen in Catalonië. Dat lijkt de beste manier om de Ronde en Parijs-Roubaix voor te bereiden. We zien wel wat het wordt, het is nieuw voor mij, ik probeer het nog een keer", aldus Sagan bij Het Laatste Nieuws.