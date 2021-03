José De Cauwer breekt een lans voor Primoz Roglic: "Op papier nog altijd de beste"

Primoz Roglic won drie etappes in Parijs-Nice, maar in de slotrit liep het alsnog mis. Het deed meteen denken aan de Tour de France 2020, waar het in het slotweekend ook nog mis liep ten gunste van Tadej Pogacar.

"Het is brute pech", meent José De Cauwer bij Sporza. "Zeker in Parijs-Nice. In de Tour zal hij misschien wat stress gehad hebben, maar waarom zou hij stress moeten hebben gehad nadat hij al drie etappes won in Parijs-Nice en leider was?" Wringen onwennig? "Maar hij oogt altijd wel wat nerveus. Dat wringen, dat oogt wat onwennig. Hij is misschien niet de beste stuurman in het peloton, al heeft dat dan misschien niets met zaterdag te maken." "Het is niet omdat hij nu niet gewonnen heeft, dat hij plots een mindere renner is. Op papier blijft hij nog altijd de beste ronderenner van het moment."