Laatste etappe Tirreno-Adriatico is slottijdrit: tweede ritzege voor Wout van Aert? Of toch wereldkampioen Ganna?

In de Tirreno-Adriatico is het vandaag tijd voor de ontknoping. De laatste etappe staat op het programma en het bestaat uit een slottijdrit van 10,1 kilometer. Wout van Aert moet nog 1 minuut en 15 seconden goedmaken op leider Pogacar als hij alsnog de eindzege wil binnenhalen.

De renners in de Tirreno-Adriatico beginnen vandaag in San Benedetto del Tronto aan hun slottijdrit. Het is een tijdrit van 10,1 kilometer en dus lijkt het niet lang genoeg voor Wout van Aert om nog een gooi te doen naar de eindzege.

Het verschil tussen Wout van Aert en leider Tadej Pogacar is namelijk al 1 minuut en 15 seconden. Onze landgenoot kan wel nog voor zijn tweede ritzege gaan, maar ook voor de ritoverwinning krijgt hij stevige concurrentie, want ook wereldkampioen Ganna is van de partij. Pakt van Aert zijn tweede ritzege in de Italiaanse rittenwedstrijd? Antwoord deze middag.